Espagne : le footballeur Dani Alves pourra retrouver la liberté contre une caution d'un million d'euros

Le footballeur brésilien Dani Alves pourra être remis en liberté moyennant le paiement d'une caution d'un million d'euros, a tranché la justice espagnole ce mercredi. L'ancien joueur du FC Barcelone a été condamné fin février à quatre ans et demi de prison pour viol.

Il éviterait ainsi le maintien en détention provisoire dans l'attente de son procès en appel. Le tribunal de Barcelone, devant lequel il comparaissait par vidéoconférence depuis la prison où il est détenu, a également précisé que ses deux passeports, espagnol et brésilien, seraient confisqués. Le parquet avait exprimé son désaccord en estimant que le risque de fuite était important.

Plus d'un an en détention provisoire

"Je crois en la justice, je ne fuirai pas", a déclaré Dani Alves selon des propos rapportés par El País. Il devra également se présenter au tribunal toutes les semaines. Il avait demandé sa libération après avoir passé plus d'un an en détention provisoire dans l'attente du verdict tombé en février.

Le joueur qui a également évolué au PSG de 2017 à 2019 a été reconnu coupable d'un viol commis fin 2022 dans une discothèque de Barcelone. En plus des quatre ans et demi de prison, il est condamné à verser 150.000 euros à la victime, à cinq ans de liberté surveillée une fois sa peine purgée, et à se tenir éloigné d'elle pendant neuf ans et demi.