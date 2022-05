Espagne : une femme lourdement condamnée pour avoir accusé à tort son ex-mari de violer leur fille

Selon le tribunal, la mère espérait, grâce à ses accusations, "obtenir la garde exclusive" de la fillette née en 2012. L'accusée est décrite dans le jugement comme une personne ayant des prédispositions "au mensonge", d'un "cynisme exacerbé" et d'une "méchanceté aux accents obsessionnels". Les problèmes entre cette femme et son ex-mari avaient commencé en 2018 lorsque celui-ci avait demandé la garde partagée de leur fille, un an après leur séparation.