Essais cliniques controversés : une perquisition en cours à l'IHU de Marseille

La perquisition a été révélée par le JDD et été confirmée à 15H par le parquet de Marseille. Selon le secrétaire général de l'IHU, Camille Grosso, cette perquisition a lieu "dans la continuité des signalements" par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), en octobre 2021 et mai 2022. L'ANSM avait notamment relevé "de graves manquements à la réglementation des recherches impliquant la personne humaine", lors d'essais cliniques. La prescription "d'hydroxychloroquine entre mars 2020 et fin 2021 est probablement concernée", écrit La Provence.