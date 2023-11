Essais nucléaires français : les familles de victimes ne seront pas indemnisées

Trois veuves et leurs enfants, des victimes "par ricochet" des essais nucléaires français, menés dans le Sahara algérien et en Polynésie entre 1960 et 1998, espéraient être reconnues et indemnisées pour le préjudice causé par le décès de leurs proches, suite à l'exposition aux rayonnements ionisants. Ils n'ont pas obtenu gain de cause. Le tribunal administratif de Strasbourg a en effet rejeté ce vendredi leurs demandes pour prescription.