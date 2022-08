Essonne : un molosse agressif tué par un voisin après avoir blessé quatre personnes

Les jeunes femmes, nées en 1999 et 2003, sont blessées pour l'une au bras gauche, pour l'autre à la main droite et au bras gauche, pour la troisième à la lèvre, selon cette source. La plus grièvement atteinte a été mordue au sein et a un doigt arraché. Toutes ont été conduites à l'hôpital, sans pronostic vital engagé. L'auteur du coup de couteau n'a pas été blessé par le chien.

L'amstaff "vivait chez la copine du propriétaire" de l'animal, absent au moment des faits, a-t-on précisé de même source. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Juvisy-sur-Orge, selon une autre source policière.