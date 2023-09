Essonne : un jeune homme porté disparu depuis dimanche sur l'île de loisirs de Cergy-Pontoise

L'alerte a été donnée aux pompiers du Val-d'Oise dimanche soir vers 20h50. Les soldats du feu ont été sollicités pour intervenir sur l'île de loisirs de Cergy-Pontoise, très fréquentée en raison des fortes chaleurs, afin de rechercher un homme porté disparu. Âgé d'une vingtaine d'années, celui-ci se baignait dans un étang non surveillé.

"Les investigations réalisées par les équipes de plongeurs du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise et des Yvelines, et le drone engagé sur les recherches, n'ont pas permis dimanche soir de localiser la victime. Dix-huit sapeurs-pompiers, six engins sont restés cinq heures sur les lieux en vain. Deux témoins de la scène ont été pris en charge par la police nationale", ont indiqué à TF1info les pompiers du Val-d'Oise ce lundi midi.