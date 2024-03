Essonne : interpellation du policier en fuite après une garde à vue pour violences conjugales

Un policier de 45 ans a été appréhendé lundi après dix jours de fuite. Le 12 septembre dernier, il avait été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour des viols, agressions sexuelles et violences à l'encontre de trois compagnes. Une décision pour laquelle il a fait appel.

Fin de cavale. Un policier a été interpellé lundi 18 mars par les forces de l'ordre, a annoncé le parquet d'Évry (Essonne). En fuite depuis dix jours, après s'être échappé lors de sa garde à vue, il a été placé en rétention judiciaire "dans l'attente de sa présentation au juge d'instruction", a-t-il indiqué.

Le fonctionnaire a été arrêté le 5 mars dernier après une plainte de sa compagne dénonçant "des violences conjugales qui auraient eu lieu dans la nuit du 3 au 4 mars" et pour lesquelles elle s'est vu délivrer deux jours d'incapacité totale de travail (ITT). Mais sa garde à vue a rapidement été levée car jugée "incompatible" avec son état de santé, raison pour laquelle il a été transporté à l'hôpital. "Deux ou trois heures plus tard, il a prétexté vouloir aller aux toilettes et a pris la fuite", a précisé le parquet.

Le quadragénaire n'est pas inconnu de la police et de la justice. "Cet individu a été condamné le 12 septembre 2023 à la peine de dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Essonne pour des faits de 'viols', 'agressions sexuelles' et 'violences' par conjoint sur trois victimes. Les faits ont été commis entre 2009 et 2014", rappelle le ministère public. Par la suite, "il a interjeté appel et est donc présumé innocent", ajoute-t-il. L'intéressé a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 10 novembre 2023.