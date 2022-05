Essonne : l'IGPN saisie après la plainte d'un jeune pour violences policières

Les faits remontent à la nuit du 9 au 10 mai. Le jeune homme avait été contrôlé par des policiers à Athis-Mons, puis placé en garde à vue pour des faits d'outrage et rébellion. Il se trouvait alors avec deux autres jeunes, tous alcoolisés au moment de l'interpellation.

Le jeune âgé de 19 ans est ressorti de sa garde à vue avec quatre jours d'ITT (incapacité totale de travail) à la suite d'un examen médical réalisé au cours de celle-ci. "Ils se déchaînaient, ils me mettaient des coups de poing au visage, des coups de pied avec la pointe de leurs chaussures dans mes tibias (...). Ils s’amusaient aussi à me mettre des coups de Taser dans l’épaule et un dans le cou", a-t-il indiqué à nos confrères de Libération. À noter que les deux autres jeunes évoquent également des violences de la part de plusieurs policiers au cours des auditions.