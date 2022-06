Maison squattée dans l'Essonne : le couple de propriétaires mis en examen

Pendant la nuit de leur départ, cette famille qui squattait le pavillon a été agressée. Les faits se sont produits aux alentours de minuit. Le couple et ses enfants, âgés de 4 à 16 ans, ont été pris à partie alors qu'ils chargeaient leurs affaires dans leur véhicule. Selon une source proche du dossier, comme l'indique le Parisien, un groupe de personnes encagoulées et masquées aurait surgi et utilisé du gaz lacrymogène. La famille a alors appelé les gendarmes et déposée plainte sans plus attendre.