Essonne : suspecté de meurtre avec actes de barbarie, un couple mis en examen et écroué

L'histoire est sordide. Un homme de 31 ans, suspecté du meurtre avec actes de barbarie d'un jeune de 25 ans disparu depuis fin septembre, a été mis en examen ce samedi 27 novembre pour "actes de torture et de barbarie" et "assassinat" et placé en détention provisoire, a indiqué le parquet d'Évry, sollicité par l'AFP. Une femme, soupçonnée d'être sa complice, a également été mise en examen des mêmes chefs et écrouée.

Le suspect a été interpellé lundi près de Rouen où le corps de sa victime a été découvert, a appris l'AFP de source proche du dossier.