Essonne : deux policiers blessés lors d'une interpellation après un rodéo urbain

Depuis le début de l'année, plus de 2200 personnes ont été interpellées et 1800 scooters et motos ont été saisis pour des rodéos urbains, davantage qu'en 2021, a déclaré le 17 août dernier le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Quelques jours plus tôt, il avait annoncé une intensification des contrôles dans toute la France contre les personnes effectuant des rodéos urbains.