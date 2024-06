Dans la nuit de lundi à mardi à Clamart (Hauts-de-Seine), après un refus d'obtempérer, un adolescent de 14 ans au volant d'une voiture a percuté un autre véhicule. Le conducteur âgé de 34 ans est décédé. L'adolescent a été mis en examen jeudi pour "homicide involontaire aggravé".

Une famille endeuillée et un mineur qui devra répondre de ses actes. Dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 juin, un automobiliste de 34 ans a perdu la vie après une collision avec une voiture conduite par un adolescent de 14 ans à Clamart (Hauts-de-Seine). Au volant d'un véhicule signalé volé, le jeune garçon avait refusé de se soumettre aux injonctions de la police et avait pris la fuite avant de perdre le contrôle de sa voiture et de percuter mortellement un automobiliste qui venait à contre-sens. Blessé, le mineur avait été admis à l'hôpital sans pronostic vital engagé puis placé en garde à vue.

Mercredi soir, l'adolescent a été déféré au tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire. Présenté jeudi à un juge d’instruction, il a été mis en examen des chefs "d'homicide involontaire par conducteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes" (absence de permis de conduire, violation manifestement délibérée à une obligation de prudence/sécurité imposée par la loi ou le règlement), "refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente", "recel de vol et "rébellion". "Le mis en cause a reconnu l’ensemble des faits face aux enquêteurs, à l’exception de la rébellion au moment de son interpellation", a fait savoir le parquet.

Le jeune homme a été placé sous contrôle judiciaire, avec un placement en centre éducatif fermé. En effet, s’agissant de faits correctionnels reprochés à un mineur de moins de 16 ans, la détention provisoire n’est pas possible.

Le mis en cause a reconnu la quasi-totalité des faits

Une source policière avait livré le scénario du drame dès mardi. Selon elle, vers 2h50 dans la nuit de lundi à mardi, des agents de la brigade anti-criminalité (BAC) ont repéré, au niveau de Palaiseau, en Essonne, une voiture suspectée d'être volée. Toujours selon cette source, le véhicule commet alors un refus d'obtempérer et s'engage vers la RN118, puis emprunte la D906. C'est au niveau de la ville de Clamart que le conducteur en perd le contrôle, avant de franchir le terre-plein central et de percuter l'automobiliste arrivant en face. Selon la même source, le conducteur mineur est sorti de la voiture qu'il conduisait, tandis que celle-ci commence à prendre feu, avant d'être interpellé par les forces de l'ordre.

La victime au volant de l'autre voiture, elle, a été déclarée décédée malgré l'intervention des secours. Dès mardi, une enquête pour vol, refus d'obtempérer aggravé et homicide involontaire aggravé a été ouverte par le parquet de Créteil, saisi en raison du lieu de résidence du mineur, dans le Val-de-Marne. L'enquête, elle, a été confiée au Service du traitement judiciaire des accidents (STJA) de la préfecture de police de Paris.