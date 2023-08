Essonne : un octogénaire grièvement blessé à la gorge par un cambrioleur alors qu’il dînait devant la télé

Quelques instants plus tard, un individu né en 1991 a été interpellé par les forces de l'ordre. Il circulait alors sur une trottinette électrique aux environs du domicile du couple agressé. Il a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour "tentative d'homicide", selon le parquet. La mesure a finalement été levée un peu plus tard après un examen psychiatrique et l'homme a été placé dans une unité spécialisée, selon les informations de TF1/LCI.

L'homme a été confondu, d'après nos informations, grâce à des paquets de cigarettes retrouvés sur lui, les victimes ayant la même marque à son domicile. "On attend le résultat des auditions pour confirmer le fait qu'il y ait un lien entre l'homme interpellé et la victime", a encore précisé le parquet.

"Très grièvement blessée" à la carotide, la victime a été transportée avec un "pronostic vital très engagé" à l'hôpital parisien Georges-Pompidou. Il était toujours entre la vie et la mort, ce mercredi. Le suspect présentait, selon une source policière citée par l'AFP, de "légères traces de blessures au visage".