Essonne : un policier prend la fuite après une garde à vue pour violences conjugales

Un policier qui était mis en cause pour des violences conjugales a pris la fuite vendredi dernier. Sa garde à vue venait d'être levée pour un examen médical. Un mandat d'arrêt a été émis à son encontre.

Six jours déjà qu'il est recherché. Vendredi 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, un fonctionnaire de police âgé de 45 ans qui était en garde à vue depuis près de 48 heures pour des faits de violences conjugales, est parvenu à s'échapper. "Dans la matinée, l'individu a fait l'objet d'un examen médical en milieu hospitalier car il ne se sentait pas bien. Sa garde à vue a été levée pour cet examen. Il a profité de cette occasion pour prendre la fuite. Un mandat d'arrêt a été émis à son encontre. Par ailleurs, le procureur de la République d'Évry a ouvert une information judiciaire du chef de violences par conjoint ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours", indique le parquet d'Évry à TF1info, ce mercredi.

Trois jours plus tôt, sa compagne s'était présentée au commissariat de Juvisy-sur-Orge (Essonne) pour déposer plainte pour des faits de violences conjugales mettant en cause son compagnon. Selon la plaignante, les faits, pour lesquels elle s'est vue délivrer deux jours d'ITT, auraient été commis dans la nuit du 3 au 4 mars.

Déjà condamné

Le fonctionnaire de police n'était pas inconnu de la police et de la justice. "Cet individu avait été condamné le 12 septembre 2023 à la peine de dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Essonne pour des faits de 'viols', 'agressions sexuelles' et 'violences' par conjoint sur trois victimes. Les faits avaient été commis entre 2009 et 2014. Il avait interjeté appel et est donc présumé innocent", insiste le parquet d'Évry.

Dans le cadre de la procédure d'assises, le quadragénaire a formulé une demande de mise en liberté. La chambre de l'instruction y a fait droit le 10 novembre 2023. Le fonctionnaire avait donc, à cette date, été libéré et placé sous contrôle judiciaire.