Essonne : une mère et sa fille de 14 ans poignardées à mort par l'homme qui les hébergeait

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance, ouverte par le parquet d'Évry pour homicide volontaire et confiée à la Sûreté départementale de l'Essonne. Né en 1977 et placé "sous curatelle", il "sera soumis à un examen psychiatrique dans l'après-midi", a indiqué le parquet, précisant qu'il avait tenu "des propos incohérents avant les faits, à l'égard de plusieurs tiers". L'homme était jusque-là inconnu des services de police et de gendarmerie.

L'homicide a eu lieu vers 7 h, dans l'appartement du mis en cause. Selon le parquet, la mère, née en 1972, est décédée sur place et l'adolescente, âgée de 14 ans, des suites de ses blessures, à l'hôpital.