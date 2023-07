Essonne : une fillette de 3 ans attaquée par un pitbull et sauvée par le chien de ses parents

Il est devenu en quelques jours le héros de la famille. Dimanche 16 juillet, Marley, un teckel croisé labrador, a sauvé une petite fille âgée de 3 ans qui était attaquée par un pitbull. La scène s'est déroulée vers 16h, alors que le père de la famille accompagnait ses trois enfants à l’île de loisirs de Draveil, en Essonne. Une fois le véhicule garé sur un parking, ce dernier est descendu avec ses enfants pour aller profiter du beau temps sur ce site bien connu du département.

L'aînée tenait Marley en laisse, le père portait les affaires et son fils âgé de 10 ans s'occupait d'Emma, la cadette de 3 ans. Cette dernière s'est alors mise à courir et un pitbull l'a chargée. C'est là que le teckel croisé s'est interposé pour sauver l'enfant. Le chien, a priori un American Staffordshire terrier, saute sur Marley et le mord violemment. "Le propriétaire a couru vers nous, à deux on a essayé de le faire lâcher, on l’a frappé", relate ce père de famille au Parisien. Marley finit par s’extirper des crocs du pitbull.