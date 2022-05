Est-il vrai qu'un policier ne peut pas intervenir s'il assiste à un crime ?

Car "son exemple est parfaitement faux", et va même "à l'encontre des devoirs de la police et de la gendarmerie", selon notre interlocutrice. De fait, comme pour tout autre citoyen, ne pas intervenir face à une telle situation peut être considéré comme "non-assistance à personne en péril", rappellent les deux avocates, citant l'article 223-6 du Code pénal. S'abstenir "volontairement" de le faire peut même être puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

Une obligation qui s'impose d'autant plus quand on est policier. L'article R434-1 du Code de la Sécurité intérieure "impose aux policiers, même s'ils sont hors service, d'intervenir face à un crime ou un délit", rappelle ainsi Me Ménage. Et ce, même avec leur arme. L'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure, modifié par la loi de 2017, autorise les forces de l'ordre à porter leur arme hors service et à l'utiliser en cas de "nécessité et de manière strictement proportionnée".