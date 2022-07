Emilie König parmi les femmes rapatriées de Syrie : le parcours d'une jihadiste française

"Elle a l'intention de coopérer pleinement avec la justice française", a assuré à l'AFP son avocat Emmanuel Daoud. "Elle est rentrée pour s'expliquer et pour tenter le plus rapidement possible, selon une échéance qu'elle ne maîtrise pas, de revoir ses enfants", a ajouté Me Daoud en soulignant qu'elle avait "pleinement conscience d'avoir causé beaucoup de souffrances à sa famille".