États-Unis : accusé de viols, l'acteur porno Ron Jeremy sera déclaré inapte à être jugé pour cause de "démence sévère"

Ron Jeremy faisait de longue date l'objet d'accusations de violences sexuelles au sein de la profession et avait été tenu à l'écart de différents événements ces dernières années. En juin 2020, il avait été accusé du viol de trois femmes et d'agression sexuelle sur une quatrième. Son arrestation et sa comparution devant un tribunal de Los Angeles avaient suscité une nouvelle vague de plaintes contre le sexagénaire, sous les verrous depuis lors. Les faits les plus anciens remontent à 1996.

Ron Jeremy, qui s'était déclaré totalement "innocent" sur Twitter, a plaidé "non coupable" de tous les faits dont il est accusé. En juin 2020, Me Goldfarb avait démenti en bloc les accusations contre son client, assurant qu'il n'était "pas un violeur".