Etats-Unis : une loi du 19e siècle interdisant l'avortement réactivée en Arizona

Une juge de l'Arizona Kellie Johnson a rétabli l'interdiction presque totale de l'avortement, réactivant une loi qui remonte au milieu du 19e siècle. Désormais, il ne sera plus possible pour une femme de pratiquer une interruption volontaire de grossesse (IVG) même en cas de viol ou d'inceste. La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a condamné, ce samedi 24 septembre, "les conséquences potentiellement catastrophiques, dangereuses et inacceptables" de cette annonce.