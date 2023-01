États-Unis : un homme aurait tué sa femme, ses cinq enfants et sa belle-mère avant de se suicider

Selon les autorités municipales, citées par The Washington Post, les dossiers judiciaires révèlent que Tausha Haight, son épouse, avait demandé le divorce le 21 décembre. Jackson Ames, le chef de la police de la ville, a ajouté que ses services avaient "été impliqués dans certaines enquêtes avec la famille quelques années auparavant", assurant "connaître la famille", sans donner plus de détails, comme le rapporte le New York Times.

Les quelque 8000 habitants d'Enoch City, située dans le sud-ouest de l'Utah, sont consternés par le drame, a souligné le maire lors d'une conférence de presse jeudi. "Les Haight étaient mes voisins", a lui-même confié Geoffrey L. Chesnut, poursuit le quotidien américain. "Leurs plus jeunes enfants jouaient dans ma cour avec mon fils", a-t-il ajouté, la voix brisée.