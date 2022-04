Etats-Unis : le Texas exécute son plus vieux condamné à mort

Au Texas, pour décider d'une condamnation à la peine capitale, un jury évalue si la personne représente un futur danger pour les autres. Les avocats de Carl Buntion ne cherchaient plus à prouver son innocence. Malgré tout, ils avaient plaidé dans un recours l'état de santé du condamné et estimaient qu'il ne pouvait "plus être dangereux". La commission des grâces et des libérations conditionnelles du Texas avaient rejeté la demande. Ses défenseurs ont alors déposé un ultime recours auprès de la Cour suprême des Etats-Unis, sans succès.

Des manifestants s'étaient réunis devant la prison de Huntsville. Ils criaient "l'exécution n'est pas la solution". Alors que d'autres personnes s'étaient rassemblées pour soutenir la peine capitale, a constaté un correspondant de l'AFP sur place.