États-Unis : fin de cavale pour un dangereux évadé et sa gardienne

Ce dénouement met un point final à l'une des cavales les plus rocambolesques des dernières années, selon la presse américaine. "Et il (Casey White) ne reverra jamais l'air libre", a conclu, l'air satisfait, le shérif Rick Singleton. Ayant débuté dans une prison de l'Alabama, leur fuite s'est déroulée durant dix jours, sur des centaines de kilomètres et dans au moins quatre États, pour se finir dans l'Indiana.

L'improbable duo a suscité un vif intérêt, notamment en raison des contrastes les opposants : elle, petite fonctionnaire modèle à la vie rangée ; lui, colosse multirécidiviste de 2,06 m et écroué pour meurtre. Malgré ces différences apparentes, les deux avaient concocté un plan d'évasion "très bien pensé", de l'aveu même des enquêteurs. Le 29 avril, Vicky White avait extrait Casey White de son pénitencier dans la ville de Florence, avec une facilité déconcertante. De fait, l'une des missions de cette femme était de superviser les transferts de prisonniers pour le shérif du comté de Lauderdale.