Procès Johnny Depp-Amber Heard : cette erreur du jury qui a retardé le verdict

Le procès pour diffamation, initialement lancé par Johnny Depp, qui demandait 50 millions de dollars à l’actrice pour l’avoir indirectement évoqué dans une tribune sur les violences conjugales dans le Washington Post, en 2018, a subi de nombreux rebondissements. Au fil des documents, preuves photos et vidéos, et événements sinistres rapportés par l’entourage des deux acteurs et par eux même, c’est la vie personnelle des deux célébrités qui a été déballée devant les caméras du monde entier durant plus de six semaines, divisant aujourd'hui encore les fans et les célébrités.