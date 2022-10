États-Unis : trois pêcheurs survivent 28 heures dans des eaux infestées de requins

Malheureusement, l'appareil a coulé et le trio d'amis s'est donc retrouvé en mer, avec des gilets de sauvetage pour tenter de flotter. Alors que le groupe tentait de garder sa tête hors de l'eau, plusieurs requins se sont retrouvés face à eux et les ont attaqués. "La tête était devant moi, et le requin sorti de nulle part a mordu le gilet. Ensuite, j'ai poussé le requin et puis j'ai essayé de lui pousser le nez. Cela n'a rien fait. J'ai collé mes deux pouces et je lui ai planté dans les yeux", a déclaré Nguyen, à WWL-TV. Les trois hommes ont finalement été repêchés par les équipages de bateaux et d'hélicoptères de la Garde côtière, environ 28 heures après le naufrage du bateau. Des membres de leur famille ont alerté les autorités de leur disparition, indique CNN.