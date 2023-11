Étoiles de David taguées sur des immeubles en Ile-de-France : un commanditaire de l'étranger "pas exclu"

Dans le 10e, dans le 19e, dans le 14e arrondissement, mais aussi à Saint-Ouen, Saint-Denis, Vanves ou Fontenay-aux Roses. Depuis fin octobre, quelques semaines après le début de la guerre qui oppose le Hamas à Israël, des étoiles de David de couleur bleue, faites à l'aide de pochoir, et à la taille identique, sont apparues sur les façades de plusieurs immeubles et bâtiments de Paris, de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine.

Dans un communiqué ce mardi soir, la procureure de la République de Paris Laure Beccuau indique qu'à ce stade, "il n'est pas exclu que le marquage des étoiles de David bleues en région parisienne ait été réalisé à la demande expresse d'une personne demeurant à l'étranger".