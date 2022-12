Étudiant français menacé de 116 ans de prison aux États-Unis : le Comité contre la torture saisi

Me Ohayon a saisi le Comité contre la torture pour suspendre ce transfert, en s'appuyant sur "plusieurs extraditions accordées ces dernières années par le Maroc" et qui ont été bloquées par cet organisme de l'ONU. "Le Comité considère que le droit marocain ne permet pas un contrôle suffisant contre le risque de traitement inhumain et dégradant", a expliqué l'avocat à l'AFP.

L'avocat demande au Comité "d'avoir la même position que la Cour européenne des droits de l'Homme, selon laquelle il ne peut pas y avoir d'extradition lorsque la personne encourt une peine perpétuelle réelle, soit jusqu'à sa mort, sans garanties diplomatiques d'une possibilité d'aménagement de peine", a-t-il ajouté. L'avocat souligne que "malgré 116 ans de prison encourus (aux États-Unis), les autorités marocaines n'ont pas demandé et obtenu ces garanties". Dans sa requête consultée par l'AFP, Me Ohayon demande en outre au Maroc de suspendre l'extradition de Sébastien Raoult le temps que le Comité se prononce et de le remettre en liberté.