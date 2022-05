Étudiante agressée pour sa jupe à Strasbourg : l'affaire a été "classée"

En 2020, le témoignage de la jeune fille avait provoqué une large réaction. Alors qu'elle rentrait chez elle à pied, elle disait avoir croisé trois jeunes hommes qui l'auraient copieusement insultée, l'un d'eux lui disant : "Regardez cette pute en jupe". Selon son témoignage, deux de ses agresseurs l'auraient ensuite immobilisée, le troisième lui assénant un coup de poing en plein visage, avant que le trio prenne la fuite.

"Les faits déclarés sont très graves. En France on doit pouvoir sortir habillé dans la rue comme on veut", avait notamment déclaré le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Et la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, était venue à Strasbourg pour annoncer le recrutement de 80 "intervenants sociaux" supplémentaires pour "renforcer l'accompagnement" des femmes victimes de "violences sexistes et sexuelles".

Pourtant, rapidement, l'enquête avait piétiné, les enquêteurs peinant à corroborer les affirmations de la jeune femme. Des difficultés qui ont vite semé le doute sur la réalité de l'agression de cette jeune étudiante, alors proche, selon Libération, de Stras Défense, un groupuscule strasbourgeois de lutte contre le harcèlement et les violences de rue "aux inclinations droitistes", selon le quotidien.