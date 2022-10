Contrôle antidrogue : un gendarme fauché sur l’autoroute A13

Accident d’une violence rarissime et émotion immense dans les rangs de la gendarmerie. "Aujourd’hui, c’est toute la gendarmerie nationale qui est endeuillée. On est dans la douleur, on est dans l’émotion. Il n’y a aucune intervention qui n’est pas sujette à un risque", affirme Nassima Djebli, porte-parole de la gendarmerie nationale.

Le conducteur du camion, âgé de 21 ans, est légèrement blessé, et ce soir en garde à vue. D’après les tests effectués par les enquêteurs, il n’avait consommé ni alcool, ni drogue avant l’accident.