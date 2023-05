Eure : deux adolescents se filment en train de torturer deux chatons, une enquête ouverte

C'est un jeu idiot et cruel qui pourrait leur couter cher. Il y a quelques jours, une vidéo montrant deux adolescents dans un bois en train de torturer des chatons a été diffusée sur Snapchat avant d'être relayée sur différents réseaux sociaux.

Sur les images, l'un des deux protagonistes, pantalon sombre et doudoune rouge, tient un chaton dans ses mains et le projette contre un arbre sous les encouragements du second. "Vas-y, vise bien!", lui lance son comparse. Son ami s'exécute. Celui qui filme commente. "Vu le coup qu’il a pris. Lui, il doit être... Vas-y, laisse-le" dit-il ainsi tandis que le chaton, après avoir rebondi sur l'arbre, vient de s'écraser au sol. Le geste est répété une seconde fois avec un autre animal, qui ne bouge plus non plus une fois sa chute terminée. Pendant ce temps, les deux adolescents sont hilares.

Dans un communiqué jeudi, l'association Stéphane Lamart "Pour la défense des droits des animaux" a annoncé avoir saisi le procureur de la République d'Évreux, Rémi Coutin, de ces faits. Ce dernier a immédiatement ouvert une enquête.