Eure-et-Loir : un capitaine du GIGN décède dans un accident d'ULM

"Le GIGN pleure aujourd'hui l'un des siens et témoigne son plus vif soutien à sa famille et à ses proches", écrit le groupe d'intervention sur Facebook, ajoutant que le chef de la section 3 de la Force d'intervention, "laisse d'ores et déjà un vide qui ne pourra se combler".

Âgé de 33 ans, le capitaine Jérôme Favier avait servi dans la gendarmerie mobile, après sa sortie de l'école des officiers en août 2016. Il avait ensuite intégré le GIGN en décembre 2019, avant d'en être promu capitaine en août 2020.