Un homme envoie par erreur une vidéo pédopornographique à son club de Scrabble et écope de trois ans ferme

Arrêté puis une énième fois condamné grâce à une erreur de destinataire. Un homme, qui avait accidentellement envoyé via son smartphone une vidéo pédopornographique à son groupe de Scrabble, et non au groupe de discussion privée à laquelle elle était destinée, a écopé de trois ans de prison ferme au tribunal de Chartres. Cette peine s'accompagne de dix ans de suivi socio-judiciaire, selon les informations de L'Écho Républicain.