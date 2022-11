La gendarmerie cherche l'identité et le corps d'une cycliste renversée et tuée à coups de pelle

Pas d'identité, pas de corps, et un appel à témoins. C'est un scénario inédit et pour le moins extraordinaire qu'ont dévoilé ce mercredi matin, huit mois après les faits, le parquet d'Évreux et la section de recherche de Rouen à l'occasion d'une conférence de presse.

En juin dernier, un automobiliste de 46 ans a été mis en examen et écroué pour avoir tué dans l'Eure, le 9 mars 2022, une cycliste dont le corps n'a pas été retrouvé et que les enquêteurs cherchent encore à identifier. C'est la femme de ce suspect qui, mi-mai, s'était présentée à la gendarmerie de Dieppe pour dénoncer le meurtre commis, selon elle, par son ex-compagnon deux mois plus tôt.