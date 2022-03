La résidence des époux Balkany, à Giverny, cambriolée

La résidence d'Isabelle et Patrick Balkany située à Giverny, dans l'Eure, a été cambriolée dans la nuit de jeudi à vendredi 11 mars, selon les informations de Paris-Normandie confirmées à TF1info. Les malfaiteurs ont profité de l'absence du couple pour pénétrer dans le domaine de plus de cinq hectares, Patrick Balkany étant incarcéré depuis début février à la prison de Fleury-Mérogis (Essonne), et sa femme hospitalisée après une tentative de suicide. À ce stade, le préjudice n'est pas déterminé.