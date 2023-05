Eure : les deux adolescents ayant mortellement torturé des chatons interpellés

Le 9 mai dernier, deux adolescents se sont filmés dans un bois près d'Évreux en train de projeter deux chatons contre des arbres. Les animaux n'ont pas survécu à cet acte de torture qui a suscité l'hilarité des deux protagonistes.

Informé dès le 11 mai de cet événement, le procureur de la République a immédiatement ouvert une enquête, demandant aux gendarmes d'identifier les auteurs. Interpellés le samedi 13 mai à Pont-Audemer, les deux garçons âgés de 14 et 15 ans et scolarisés en classe de 4e et en seconde ont été placés en garde à vue.

"Face aux enquêteurs, ils ont reconnu leur implication, expliquant avoir trouvé par hasard deux chatons dans un bois alors qu'ils se promenaient, avoir décidé de les tuer puis avoir dissimulé ensuite les cadavres des animaux. Ils ont déclaré également avoir pris conscience de la gravité de leurs actes et les regretter", rapporte le procureur de la République Rémi Coutin ce lundi, précisant que "les parents des deux adolescents, civilement responsables, ont, eux aussi, été entendus par les enquêteurs".