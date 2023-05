Roué de coups et tué par balles, l'enfer de Jérémy Gressent, retrouvé mort dans un champ

Au cours de sa garde à vue, Nicolas C. a reconnu sa participation aux faits et est apparu comme le principal auteur de ce meurtre. "Son frère a semblé vouloir minimiser sa responsabilité tandis que Charles-Henri K. nie toute implication", a indiqué le procureur. Le déroulement des faits n'est à ce stade pas du tout confirmé et des investigations sont en cours pour vérifier les dires de chacun.

Le week-end dernier, les trois mis en cause ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour "homicide volontaire" et "modification de scène de crime". Une information judiciaire a été ouverte. Celle-ci vise aussi la "non-assistance à personne en danger" et le "recel de cadavre". Ils ont été placés en détention provisoire.

Ils étaient tous les trois déjà connus de la police et de la justice. Charles-Henri K. pour "conduite sans permis". Mathieu C. pour des infractions routières et pour "violence avec arme", "menace de mort" et "dégradations de biens appartenant à autrui". Nicolas C., lui, compte 14 condamnations à son casier entre 2013 et 2021, notamment pour "conduite sans permis", "vol avec violence", "violence en réunion" ou encore "menace de mort".