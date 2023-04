Evacuation violente de migrants à Paris : que s'est-il passé ?

Ainsi, les 200 tentes installées par les migrants et les associations ont été récupérées puis consignées dans les locaux de la police. Lors de l’intervention, les policiers constatent alors que les gens présents tentent d’organiser un cortège et ont recours aux "moyens de force intermédiaire" à six reprises, tel que du gaz lacrymogène ou l’usage de matraques, repoussant les manifestants vers le nord de Paris, vers la Place de l’Hôtel de Ville puis vers la Seine-Saint-Denis, afin de s'assurer qu'ils ne se réinstallent pas à un autre endroit.

Sur certaines images postées sur les réseaux sociaux, les policiers soulèvent et s’emparent de tentes dans lesquels se trouvent des migrants. Des comportements que des responsables policiers attribuent au fait que certaines des forces de l'ordre déployées n'étaient pas formées à ces opérations : en l'occurrence, la brigade anti-criminalité (Bac) et la Compagnie de sécurisation et d'intervention. Le journaliste du média en ligne Brut Rémy Buisine dit quant à lui avoir été molesté à trois reprises par le même policier. Son employeur a prévenu qu'il exigerait des explications de la part du ministère de l'Intérieur et de la préfecture. Pour ces faits, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête du chef de violences par personne dépositaire de l'autorité publique, a appris LCI au lendemain des faits.

Pendant cette opération, trois personnes ont été interpellées, dont deux pour violence et injure et un pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique avec arme par destination, alors qu’un migrant et un manifestant ont été légèrement blessés et pris en charge par les pompiers.