Éric Dupond-Moretti a annoncé mercredi avoir confié une enquête à l'Inspection générale de la justice concernant Mohamed Amra. Le détenu, recherché, s'est évadé le 17 mai dans l'Eure avec l'aide de complices lors d'un transfert entre la prison et le tribunal. Le fourgon dans lequel il se trouvait a été attaqué et deux agents pénitentiaires sont décédés.

Après douze jours de cavale, lui et ses complices sont toujours introuvables. Ce mercredi, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a annoncé mercredi avoir confié une enquête à l'Inspection générale de la justice concernant Mohamed Amra, dont l'évasion lors d'un guet-apens ultra-violent d'un fourgon mi-mai a causé la mort de deux agents pénitentiaires et en a blessé trois. "J'ai la ferme intention de faire toute la lumière sur la prise en charge du détenu (Mohamed) Amra, et notamment en ce qui concerne le partage d'informations", a indiqué le ministre lors de la séance des questions au gouvernement devant le Sénat.

"Une dangerosité certaine"

Toujours recherché par les services de police, en France et à l'étranger, le détenu multirécidiviste impliqué dans le trafic de stupéfiants s'est évadé au cours de l'attaque d'un fourgon de l'administration pénitentiaire qui le transportait au péage d'Incarville (Eure).

"J'ai découvert dans la presse un certain nombre d'éléments concernant le détenu (Mohamed) Amra et qui font état d'une dangerosité certaine qui ne semblait pas avoir été prise en considération", a insisté le ministre de la Justice devant les sénateurs.

La Chancellerie a indiqué que l'administration pénitentiaire ne paraissait pas avoir d'informations sur la dangerosité réelle de M. Amra, découverte via les révélations de ses écoutes dans la presse.

Nouvelles mesures de sécurité

Le ministre de la Justice a précisé qu'il rencontrerait ce mercredi à 17 heures les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires pour échanger sur la mise en œuvre de nouvelles mesures de sécurité concernant "les détenus les plus dangereux" au sein des prisons.

L'attaque mortelle des deux agents, tués le 14 mai, avait entraîné une mobilisation de la profession et un blocage des prisons pendant plusieurs jours, avant qu'un accord ne soit trouvé avec le ministère portant notamment sur la sécurisation des missions de transfèrement.