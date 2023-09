Évasion lors d'une sortie à Fontainebleau : interpellation d'un des deux détenus

Ils s'étaient fait la belle le mardi 12 septembre dernier, alors qu'ils étaient en sortie "course à pied" avec d'autres détenus et trois encadrants dans les Gorges du Franchard, en forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne). Prétextant une envie pressante, ces deux détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) s'étaient alors éloignés et n'étaient pas revenus.

Depuis, les deux hommes étaient activement recherchés par les forces de l'ordre. Selon nos informations, l'un des deux fuyards, âgé de 37 ans, a été interpellé après deux semaines de cavale, mercredi 27 septembre au soir à Pantin (Seine-Saint-Denis).