Evasion de Redoine Faïd : le parquet demande un procès pour 13 personnes

L'affaire a tout d'un scénario digne des meilleurs films d'action hollywoodiens. Quatre ans après la spectaculaire évasion de la prison de Réau (Seine-et-Marne) du braqueur multirécidiviste Redoine Faïd, le parquet de Paris a demandé son renvoi devant les assises, avec douze complices présumés.

Dans son réquisitoire définitif rendu le 3 mars, le parquet de Paris a demandé la mise en accusation de 13 personnes. Selon une autre source proche de l’enquête, le parquet estime que plusieurs personnes doivent être jugées par une cour d'assises aux côtés de Redoine Faïd.

En premier lieu, ses frères et d'autres membres de sa famille, ainsi que la personne chez qui il s'était caché pendant sa cavale à Creil (Oise), sa ville natale. Deux figures du banditisme corse, Joseph Menconi et Jacques Mariani, seront aussi sur le banc des accusés. La décision finale sur la tenue ou non d'un procès revient désormais aux juges d'instruction chargés de l'enquête.