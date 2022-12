Essonne : une femme dénudée retrouvée entre la vie et la mort dans un parking

C'est dans un parking de la ville d'Évry-Courcouronnes que la victime a été découverte dimanche soir. Cette femme âgée de 40 ans était alors à moitié dévêtue, et présentait d'importantes blessures au niveau du corps et de la tête. Prise en charge par les secours et hospitalisée en urgence, la quadragénaire se trouvait toujours mercredi entre la vie et la mort.

L'auteur présumé des faits a lui été rapidement interpellé et placé en garde à vue, selon Le Parisien qui a révélé cette affaire. Ce dernier serait une connaissance de la victime."Il n’y a pas de lien de conjugalité, ce n’est pas son mari ou son conjoint", a précisé toutefois le parquet d'Évry à nos confrères.