Claude Guéant, incarcéré depuis deux mois, remis en liberté mercredi

L'ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant va sortir de prison mercredi. Il s'est vu accorder une libération conditionnelle et doit quitter le centre pénitentiaire de la Santé mercredi. Incarcéré depuis près de deux mois, il est reproché à l'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy son manque d'effort pour s'acquitter de l'amende et des dommages et intérêts qu'il devait payer en 2017 dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur.

M. Guéant, aujourd'hui âgé de 77 ans, avait fait une requête d'aménagement, qui a été examinée le 19 janvier par une juge d'application des peines, et dont la décision était attendue ce lundi.