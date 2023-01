Jeune femme retrouvée morte dans l’ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes : le parquet de Nantes ouvre une enquête

Qu'est-il arrivé le week-end dernier à cette jeune femme de 22 ans ? Samedi dans la matinée, des riverains de l’ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes à Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique) l'ont découverte, sans vie, dans un logement de fortune de type cabane.

Immédiatement alertés, les gendarmes se sont rendus sur place pour procéder aux relevés et constatations. Le corps a été transporté au CHU de Nantes. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nantes pour "recherches des causes de la mort" et une autopsie devait être pratiquée en début de semaine.

Sollicité à ce sujet par TF1info, le parquet ne nous avait, pas à la mi-journée, donné davantage d'informations concernant les premières conclusions de l'examen.