EXCLUSIF - Disparition d'Alex Batty : la directrice d'une école avait tenté d'alerter la police

Quatre jours après la réapparition en Haute-Garonne d'Alex Batty, un jeune britannique de 17 ans, enlevé il y a six ans, on sait désormais qu'il a vécu pendant plusieurs mois dans un gîte, dans l'Aude, sous un faux nom. Le JT de TF1 a recueilli en exclusivité le témoignage de la directrice d'une école d'informatique où l'adolescent aurait tenté de s'inscrire. Elle raconte qu'elle avait alors alerté la police, en vain.

Aurait-il pu être retrouvé plus tôt ? Alex Batty, cet adolescent britannique de 17 ans réapparu en Haute-Garonne il y a quatre jours, n'avait que 11 ans quand sa mère et son grand-père l'ont enlevé. Six ans de cavale à travers le Maroc, l'Espagne et la France. Une itinérance au sein d'une communauté spirituelle. Son dernier séjour s'est déroulé à Camps-sur-l'Agly (Aude).

Pour les 59 habitants du coin, cet adolescent souriant, c'était Zach : souvent croisé, toujours poli, il ne s'épanchait guère et peu le connaissaient personnellement. Ils ont découvert sa véritable identité il y a seulement quelques jours. "Je le voyais tous les jours heureux, il n'y avait pas de soucis. Je suis tombée de haut", s'étonne la maire du village, Rolande Alibert, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Il nous a contactés pour savoir s'il pouvait venir sans papiers d'identité, comme quoi, il les avait perdus dans l'avion. Marie Payre, directrice de l'école "42 Perpignan"

La famille est apparue dans ce hameau reculé pendant l'été 2021, après avoir fait du stop. Elle est accueillie dans un gite. À peine arrivée, la mère d'Alex Batty a quitté les lieux. "Elle m'a dit : 'voilà, moi, je pars parce que j'ai envie de rejoindre ou de fonder une communauté quelque part. Il y a mon fils et mon père qui serait vraiment heureux de pouvoir séjourner quelques semaines au début moyennant un échange de service'. On voyait bien que c'étaient des gens qui n'avaient pas forcément envie d'une intégration profonde dans le tissu social. Il ne va pas à l'école, ça nous pose quand même question, mais enfin... C'était un sujet qu'on avait régulièrement avec son grand-père", raconte Frédéric Hambye, le propriétaire.

Ce dernier va même accompagner le jeune garçon pour passer un entretien dans une école d'informatique à Perpignan. La direction n'a jamais oublié sa visite. "Il nous a contactés pour savoir s'il pouvait venir sans papiers d'identité, comme quoi, il les avait perdus dans l'avion et il a demandé s'il pouvait venir avec une personne majeure qui n'était pas de sa famille. Il a dit aussi : 'au fait, mon nom, c'est pas Zach, c'est Alex Batty'. On a tapé son nom sur Google et on a vu Alex Batty from Manchester, le même visage quelques années plus tard", témoigne Marie Payre, la directrice de l'école "42 Perpignan".

"On s'est rendu au poste de police qui nous a pas pris au sérieux. C'était un samedi, il était midi et demi et ils n'avaient personne pour nous recevoir", précise Géro Vigney, le directeur. Pourquoi ce signalement n'a pas abouti ? Pas de réponse pour l'instant. En attendant, la mère et le grand-père d'Alex Batty sont toujours introuvables.