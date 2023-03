EXCLUSIF TF1 - "Il ne fallait pas le laisser filer" : il a poursuivi le suspect d'un féminicide à Paris, il témoigne

Il est arrivé à 7h30 ce lundi matin rue de Prague, près du marché d'Aligre dans le 12e arrondissement. Comme tous les jours, Abdel* se rend de bonne heure sur son chantier au numéro 17. "Devant l'immeuble, je repère tout de suite un individu, habillé tout en noir, casqué avec une visière masquant le visage et un sac Deliveroo à la main. Quand je ressors une demi-heure plus tard, il est toujours là, devant. Je repars dans l'immeuble pour les travaux et, vers 8h10, j'entends mes deux électriciens à l'extérieur qui hurlent, paniqués : 'Chef ! Chef !'".

Abdel court dans la rue. "Là, il y a plein d'enfants sur le trottoir, il y a une école catholique au numéro 13. Mes gars me disent : 'Il l'a plantée ! Il l'a plantée !'. Je regarde sur ma droite, je vois une dame allongée dans le hall d'entrée du numéro 15, du sang, des vitres cassées. Tout le monde crie :'Il est là-bas, il est là-bas'. J'ai compris que c'était le gars casqué et tout en noir que j'avais vu plus tôt. Il l'attendait depuis un moment pour la tuer. Il ne fallait pas le laisser filer. Je lui ai tout de suite couru après".