Exercice illégal de la médecine : un centre de santé "holistique" des Bouches-du-Rhône visé par plusieurs plaintes

Environ 6000 patients auraient été pris en charge depuis l’ouverture de la structure, la majorité pour des troubles de la thyroïde ou des troubles de la fertilité. Cette dernière, qui se définit comme un "centre de santé holistique" pluridisciplinaire censé faire face à l’errance médicale de certains patients grâce à une prise en charge globale, emploie une vingtaine de personnes, notamment des naturopathes et des diététiciens, souvent débutants ou peu expérimentés.

"Les informations en notre possession sur ce concept sont nombreuses et sembleraient indiquer une mauvaise prise en charge de certains patients, des ordonnances médicales en dehors de tout cadre légal, des médicaments prescrits au-delà des posologies et des durées de traitements prévus", évoque de son côté dans un communiqué la CFDT S3C Provence Alpes, saisi il y a quelques semaines par des salariés dénonçant des pratiques mercantiles et illégales de leur employeur.