Rue de Trévise : la justice ordonne une contre-expertise, réclamée par la mairie de Paris

Le syndic de copropriété de l'immeuble devant lequel s'est produite l'explosion, également mis en examen, s'est réjoui de cette décision. "C'est une décision très satisfaisante pour la manifestation de la vérité", ont souligné ses avocats, Me Goldman et Me Benjamin Porcher. Même son de cloche du côté des sinistrés. Cette contre-expertise va permettre "un respect du contradictoire", s'est félicitée Me Clarisse Serre, avocate de plusieurs victimes. "Les juges auraient dû, depuis de nombreux mois, ordonner cette contre-expertise", rappelle, de son côté, Me Olivier Morice. Celui qui représente plusieurs sinistrés juge "inacceptable" de "faire perdre aux parties civiles un temps considérable".

Pour rappel, l'explosion dans la Rue de Trévise avait fait quatre morts, dont deux pompiers, 66 blessés et environ 400 sinistrés le 12 janvier 2019. Selon toute vraisemblance, elle a été provoquée par une fuite de gaz. Dans leur rapport remis en mai 2020, les experts avaient pointé un "défaut de vigilance" de la ville de Paris, notamment au niveau de la voirie. Le syndic de copropriété de l'immeuble avait également été mis en cause pour avoir tardé à réparer la fuite d'un collecteur d'eaux usées qui aurait eu une incidence sur l'affaissement du sol.