Haute-Savoie : un camion-citerne transportant du gaz explose

La personne grièvement blessée est une conductrice atteinte par un débris à 800 mètres du lieu de l'explosion, selon France Bleu.

"Suite à l'explosion d'un camion de matières dangereuses, les services de sécurité et de secours sont sur place. Respectez le périmètre de sécurité !", indique la préfecture sur Twitter, précisant que "des déviations sont activées sur la RD 12 entre Faucigny et Bonneville et sur la RD 26 entre St Jean en Faucigny et Marignier."