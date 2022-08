Explosion à Bergerac : les "fortes températures" ont pu jouer un rôle selon la direction de l'usine

Dans son communiqué, l'entreprise assure par ailleurs que tous les blessés dans l'explosion se trouvaient désormais "hors de danger". Cinq sont déjà sortis de l'hôpital. Le bâtiment accidenté a été "sécurisé", précise le groupe selon qui "il n'y a pas d'autres dommages à l'intérieur du site et il n'y a eu aucun impact sur l'environnement ni à l'extérieur du site".

En plus de l'enquête interne, une enquête pour "blessures involontaires dans le cadre du travail" a été ouverte par le parquet de Bergerac, confiée à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Une enquête administrative est également menée par le Bureau d'enquêtes et analyses sur les risques accidentels, créé en décembre 2020 après l'accident de Lubrizol à Rouen. Selon la procureure de Bergerac Sylvie Guedes, les premières constatations sur site devraient être menées au cours de la semaine prochaine. "On travaille sur de la matière dangereuse. Aucun risque ne doit être pris", souligne-t-elle.