Explosions dans une poudrerie à Bergerac : comment les sites Seveso sont-ils sécurisés ?

Pour éviter tout drame, ces entreprises sont soumises à une réglementation très encadrée qui vise à identifier et à prévenir les risques d’accident pour en limiter l’impact. Trois grands risques sont à prendre en compte : l'incendie, l'explosion et la pollution.

Dans les sites comme celui de Bergerac, l'entreprise doit établir une étude des dangers dans lequel figure le plan de prévention et de gestion des accidents. Il doit être réexaminé tous les cinq ans, et être mis à jour, si nécessaire. Elle doit aussi élaborer un plan d'urgence interne et externe, en cas d'accident majeur. L'objectif est simple : informer à l'avance les services publics de secours quant à la conduite à tenir, s'ils doivent intervenir en cas de sinistre. Grâce à ce document, "le centre de traitement des alertes et des sapeurs-pompiers savent que le sinistre a eu lieu dans tel numéro de bâtiment, que ce bâtiment contient tel et tel équipement ou telle et telle matière et l'engagement des secours est adapté au sinistre en question", explique le lieutenant-colonel Francis Comas, porte-parole de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF).

Pour prévenir les risques, des inspections sont effectuées par les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal), placées sous l'autorité des préfets départementaux. Au total, 1600 inspecteurs réalisent environ 18.000 contrôles par an, mais leur champ d'action ne concerne pas seulement les usines Seveso.

Les règles de sécurité mises en place par l'État évoluent au fil des ans et des accidents. Après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen en 2019, la réglementation sur les stockages de produits chimiques a notamment été renforcée.